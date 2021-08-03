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Українка Бех-Романчук не змогла дострибнути до медалі на Олімпіаді в Токіо

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Токіо, Вівторок 03 серпня 2021 06:30
Українка Бех-Романчук не змогла дострибнути до медалі на Олімпіаді в Токіо Фото: Марина Бех-Романчук, українська стрибунка (facebook.com/olympicua)
Автор: Артур Родивилов

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі змагань Олімпійських ігор в Токіо. Свій найкращий стрибок вона показала в третій спробі - 6,88 (всі інші п'ять спроб - заступ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.

Це на п'ять сантиметрів гірше її кращого результату в кар'єрі. Для того, щоб потрапити на п'єдестал в цей ранок потрібно було показувати персональний рекорд.

Нігерійка Есе Брума, яка посіла третє місце, стрибнула на 6,97. Перемогу ж здобула німкеня Малайка Міхамбо з результатом рівно 7 метрів. Друге місце в американки Брітні Різ (6,97).

Марина Бех-Романчук - 25-річна стрибунка в довжину з Хмельницької області. Переможниця Універсіади-2019, срібний призер чемпіонату Європи-2018 та бронзовий призер європейської першості 2019 року в залах. У жовтні 2019 року Бех-Романчук завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу. Дружина плавця Михайла Романчука, володаря срібної та бронзової медалі на Олімпіаді в Токіо-2020.

Нагадаємо, українські каноїсти Павло Алтухов та Дмитро Янчук залишилися за межами фіналу в каное-двійці на Олімпійських Іграх в Токіо. Вони посіли 5-е місце в своєму заїзді і не вийшли у фінал.

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