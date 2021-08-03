Борці Насібов і Коляденко пробилися до чвертьфіналу Олімпіади-2020

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг Фредеріка Б'єррехуса з Данії в категорії до 67 кг. З результатом 5:1 він вийшов у чвертьфінал Олімпіади в Токіо .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади .

Ірина Коляденко в категорії до 62 кг в 1/8 фіналу пройшла представницю Нігерії Амінат Аденії завдяки перемозі на туше. У чвертьфіналі вона проведе сутичку з Лун Цзя з Китаю.

У чвертьфіналі він зустрінеться з представником ОКР Артемом Сурковим.

Нагадаємо, українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі змагань Олімпійських ігор у Токіо. Свій найкращий стрибок вона показала в третій спробі - 6,88 (всі інші п'ять спроб - заступ).

Українські каноїсти Павло Алтухов та Дмитро Янчук залишилися за межами фіналу в каное-двійці на Олімпійських Іграх в Токіо. Вони посіли 5-е місце в своєму заїзді і не вийшли у фінал.