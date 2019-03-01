Виплата субсидій готівкою стартує з 1 березня

Пенсіонерам видадуть субсидії разом з пенсією, іншим - в Ощадбанку

В Украине с 1 марта 2019 года начинается выплата наличными деньгами субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Решение об этом Кабинет министров принял в начале февраля.

Согласно порядку выплат, в марте 2019 года пенсионеры получат субсидию за февраль 2019 года вместе с пенсией - через свой банк или через "Укрпошту". По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий.

Все остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в отделении Ощадбанка по предъявлению паспорта и идентификационного кода. При этом Ощадбанк ввел предварительную регистрацию для граждан.

С 1 марта такое понятие, как обязательный платеж отменяется. Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию.

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию следующего месяца. Однако, если по состоянию на май 2019 года у домохозяйства будет просроченная свыше месяца задолженность за услуги свыше 340 гривен, субсидию на сезон 2019-2020 гг. не назначат.

Кроме того, в мае всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи будет касаться только тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году.

Напомним, жилищные субсидии в декабре 2018 года получали 3,9 млн домохозяйств, в январе 2019 года - 3,65 млн. Средний размер назначенной субсидии в январе составил 915,9 грн.

По данным Госстата, льготы и субсидии безналичные на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии и топлива занимают 2,8% в ресурсах граждан за 9 месяцев 2018 года. Совокупные ресурсы среднего домохозяйства из 2,11 человек в январе-сентябре 2018 года составляли 9702,3 грн в месяц.

Как сообщало РБК-Украина, украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг в III квартале 2018 года 8,0% от общих денежных расходов.

По данным Министерства социальной политики Украины, субсидии в денежной форме в марте 2019 года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия назначена на текущий отопительный период. В среднем выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.