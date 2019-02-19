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В уряді показали, як працюватиме монетизація субсидій

Новини » Економіка    19.02.2019 - 13:37
В уряді показали, як працюватиме монетизація субсидій
Фото: колаж (РБК-Україна)

Субсидію видаватимуть разом з пенсією або в Ощадбанку

У березні 2019 року пенсіонери отримають субсидію для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року разом з пенсією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий проект щодо субсидій.

Як зазначається в повідомленні, всі інші субсидіанти зможуть отримати субсидію з 12 березня у відділенні Ощадбанку за пред’явленням паспорту та ідентифікаційного коду.

Таке поняття як обов’язковий платіж скасовується. Домогосподарство отримає субсидію готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію, а кошти, які залишаться після оплати комуналки, може використати на свій розсуд.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року у домогосподарства буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на новий період 2019-2020 роки не призначатимуть.

"Нагадаємо, щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Тому усім  отримувачам субсидій потрібно обов’язково подати заяву і декларацію про доходи в управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення допомоги стосуватиметься лише тих, хто звернувся за субсидією вперше у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

В уряді показали, як працюватиме монетизація субсидій

teplo.gov.ua

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Передбачається, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

За даними Міністерства соціальної політики України, субсидії у грошовій формі в березні 2019 року зможуть отримати близько 4 млн домогосподарств, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період. У середньому виплати складатимуть близько 1,5 тис. грн. Аналогічні виплати будуть у квітні (за березень) та травні (за квітень) 2019 року.

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