Ощадбанк ввів реєстрацію для отримання субсидій в грошовій формі

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Отримати гроші в Ощадбанку можна буде з 12 березня

Для отримання субсидій в грошовій формі особам, які не є пенсіонерами, необхідно пройти реєстрацію на сайті або в контакт-центрі Ощадбанку. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначили в прес-службі, це дасть субсидіанту змогу самостійно обрати найближче відділення, час та дату для отримання субсидії.

Отримати субсидію ця категорія субсидіантів зможе з 12 числа кожного місяця грошовим переказом через систему "Швидка копійка" Ощадбанку або на поточні рахунки, відкриті в Ощадбанку. Для отримання потрібні паспорт та ідентифікаційний код.

При цьому якщо субсидіант, який не є пенсіонером, вже має поточний рахунок в Ощадбанку, то субсидію автоматично буде зараховано саме на цей рахунок.

Якщо субсидіант не має поточного рахунку в Ощадбанку, Міністерство соціальної політики надішле адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через Ощадбанк.

У прес-службі зазначили, що субсидіантам-пенсіонерам не потрібно додатково реєструватись для отримання субсидії. Пенсіонери-субсидіанти отримають субсидію одночасно з пенсією через Укрпошту або на свій банківський пенсійний рахунок (в Ощадбанку чи іншому банку, в якому вони зазвичай отримують пенсію).

Як повідомляло РБК-Україна, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива займають 2,8% в ресурсах громадян за 9 місяців 2019 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. За даними Міністерства соціальної політики України, субсидії у грошовій формі в березні 2019 року зможуть отримати близько 4 млн домогосподарств, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період. У середньому виплати складатимуть близько 1,5 тис. грн. Аналогічні виплати будуть у квітні (за березень) та травні (за квітень) 2019 року.