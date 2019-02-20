Держстат назвав середній розмір субсидії і кількість отримувачів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середній розмір субсидії у січні зріс до 915,9 грн

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2019 року отримували 3649,0 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у грудні 2018 року субсидії отримували 3916,8 тис. домогосподарств.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 21,3% і становив 915,9 грн.

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У січні 2018 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 279,4 тис. домогосподарств, що на 55,5% більше, ніж у січні 2018 року. За цей час призначено субсидії 367,5 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась у 2,1 рази.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

За даними Міністерства соціальної політики України, субсидії у грошовій формі в березні 2019 року зможуть отримати близько 4 млн домогосподарств, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період. У середньому виплати складатимуть близько 1,5 тис. грн. Аналогічні виплати будуть у квітні (за березень) та травні (за квітень) 2019 року.