Українці зможуть отримати субсидії як грошовий переказ

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Субсидії можна буде отримати через Система термінових переказів Швидка копійка

Субсидії у грошовій формі в березні 2019 року зможуть отримати близько 4 млн домогосподарств, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

Як зазначили в прес-службі, у середньому виплати складатимуть близько 1,5 тис. грн. Аналогічні виплати будуть у квітні (за березень) та травні (за квітень) 2019 року.

Виплата житлових субсидій у готівковій формі буде здійснюватися органами Пенсійного фонду України тим особам, які одержують пенсії (близько 70 % всіх одержувачів), і таким же шляхом, як виплачуються пенсії: або перерахування коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках, або виплата через поштові відділення, у тому числі з доставкою додому. При цьому виплата субсидії буде проводитись одночасно з виплатою пенсії пенсіонерам.

"Особи, які не одержують пенсії, зможуть отримати готівкові кошти у будь-якому відділенні АТ "Ощадбанк" як грошовий переказ (через внутрішньодержавну платіжну систему "Система термінових переказів "Швидка копійка") або на поточні рахунки в АТ "Ощадбанк" в будь-який зручний для себе час", - зазначили в прес-службі Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Передбачається, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

Зазначимо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією. Він також зазначив, що фактично субсидія перетворюється на соціальну допомогу.