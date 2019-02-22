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Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян

Новини » Економіка    22.02.2019 - 15:12
Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У загальних ресурсах субсидії займають 3%

Сукупні ресурси середнього домогосподарства з 2,11 осіб у січні-вересні 2018 року становили 9702,3 грн на місяць, що на 23,8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року (7840,1 грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, найбільшу частку у ресурсах домогосподарств займали грошові доходи - 89,7%, у тому числі оплата праці - 54,1%, пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані готівкою - 20,4%.

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива займають 2,8% в ресурсах громадян, вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель - 3,6%.

Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, українці в середньому витрачали на оплату комунальних послуг в III кварталі 2018 року 8,0% від загальних грошових витрат.

Нагадаємо, продукти харчування і безалкогольні напої займали 44,5% серед грошових витрат домогосподарств у III кварталі 2018 року. За даними опитування Держстату, в середньому на продукти харчування одне домогосподарство з 2,11 осіб витрачало 3332,29 грн на місяць.

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