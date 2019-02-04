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Держстат назвав частку витрат українців на послуги ЖКП

Новини » Економіка    04.02.2019 - 18:46
Держстат назвав частку витрат українців на послуги ЖКП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даними опитування, оплата за комунальні послуги в III кварталі 2018 склала 8% від сукупних витрат

Українці в середньому витрачали на оплату комунальних послуг в III кварталі 2018 року 8,0% від загальних грошових витрат.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

Держстат назвав частку витрат українців на послуги ЖКП

www.ukrstat.gov.ua

За даними опитування, у середньому на комунальні продукти та послуги одне домогосподарство з 2,11 осіб витрачало 601,94 грн на місяць.

Найбільшу частку у витратах займали продукти харчування та безалкогольні напої - 44,5% (3332,29 грн). На алкогольні напої витрачали 1,3% (86,15 грн), на тютюнові вироби - 2,3% (174,19 грн).

На одяг і взуття середнє домогосподарство витрачало 6,3% (475,09 грн), на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла - 2,7% (205,75 грн), на охорону здоров'я - 4,2% (311,59 грн), транспорт 4,6% (343,29 грн), зв'язок - 2,9% (216,59 грн), відпочинок і культуру - 2,6% (192,26 грн), освіту - 1,3% (98,70 грн), ресторани та готелі - 3,8% (286,19 грн), різні товари та послуги - 3,2% (240,00 грн).

У цілому споживчі грошові витрати домогосподарств складають 89,5% (6697,39 грн на місяць).

Неспоживчі грошові витрати складають 10,5% (788,65 грн на місяць). З них витрати на особисте підсобне господарство - 139,66 грн, допомога родичам, іншим особам - 242,20 грн, купівля нерухомості - 32,00 грн, капітальний ремонт, будівництво  житла та інших будівель - 40,83 грн, купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків - 314,41 грн, аліменти - 7,93 грн, податки, збори, внески 1,06 грн, інші витрати - 10,56 грн.

Опитування було проведене Державною службою статистики серед 8081 домогосподарств. Середній розмір домогосподарства - 2,11 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн, що на 7,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Усього за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.

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