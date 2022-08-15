Виїзд студентів за кордон: кого не випускають і чому

Від початку дії воєнного стану виїзд українських студентів за кордон заборонено. Проте найближчим часом уряд може переглянути це обмеження на прохання Головнокомандувача ЗСУ.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про правила поїздок студентів за кордон під час війни.

Чому студенти не можуть виїхати з України

Після запровадження воєнного стану студенти потрапили до переліку осіб, яким заборонено виїзд із країни. Водночас вони не підлягають мобілізації на військову службу.

Відповідно до законодавства, наразі виїхати за межі України не можуть чоловіки, які є учнями денної чи дуальної форм навчання в українських закладах:

передвищої освіти;

вищої освіти;

асистенти – стажисти;

аспіранти;

докторанти.

Дані обмеження відображені у ч.3 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також у п.2-6 Правил перетину державного кордону, затверджених постановою Кабміну №57 від 27 січня 1995.

Для кого діють винятки

Зараз лише одна категорія студентів має право залишати територію України – учні іноземних вишів, які почали навчання в них ще до оголошення мобілізації.

Це здобувачі професійної передвищої та вищої освіти, аспіранти, докторанти.

Щоб отримати дозвіл на виїзд із країни, таким громадянам необхідно надати на кордоні наступні документи:

студентський квиток чи студентська віза;

перекладені та нотаріально засвідчені документи про навчання у закордонному виші;

військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову за мобілізацією;

довідка від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.

Правила виїзду студентів можуть переглянути

12 серпня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити виїзд за межі України чоловікам, які не підлягають мобілізації в умовах воєнного стану. До цієї категорії належать і студенти.

Тепер вирішення питання – за Кабінетом міністрів і, зокрема, за міністром оборони Олексієм Резніковим.