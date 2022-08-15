Выезд студентов за границу: кого не выпускают и почему

С начала действия военного положения выезд украинских студентов за границу запрещен. Однако в ближайшее время правительство может пересмотреть данное ограничение по просьбе Главнокомандующего ВСУ.

РБК-Украина собрало все, что известно о правилах поездок студентов за границу во время войны.

Почему студенты не могут выехать за границу

После введения военного положения студенты попали в перечень лиц, которым запрещен выезд из страны. В то же время они не подлежат мобилизации на военную службу.

Согласно законодательству, на данный момент выехать за пределы Украины не могут мужчины, которые являются учащимися дневной или дуальной форм обучения в украинских заведениях:

предвысшего образования;

высшего образования;

ассистенты – стажеры;

аспиранты;

докторанты.

Соответствующие ограничения отражены в ч.3 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также в п.2-6 Правил пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Кабмина №57 от 27 января 1995.

Для кого действуют исключения

Сейчас лишь одна категория студентов имеет право покидать территорию Украины - учащиеся иностранных вузов, которые начали обучение в них еще до объявления мобилизации.

Это соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, аспиранты, докторанты.

Чтобы получить разрешение на выезд из страны, таким гражданам необходимо предоставить на границе следующие документы:

студенческий билет или студенческая виза;

переведенные и нотариально заверенные документы об обучении в зарубежном вузе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации;

справка от Территориального центра комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.

Правила выезда студентов могут пересмотреть

12 августа Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой разрешить выезд за пределы Украины мужчинам, которые не подлежат мобилизации в условиях военного положения. К данной категории относятся и студенты.

Теперь решение вопроса - за Кабинетом министров и, в частности, за министром обороны Алексеем Резниковым.