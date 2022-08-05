Видають себе за студентів. Скільком людям відмовляють у виїзді з України: відповідь ДПСУ

Держприкордонслужба передає порушників поліції

Держприкордонслужба фіксує випадки, коли особи намагаються перетнути кордон і виїхати з України, видаючи себе за студентів іноземних навчальних закладів.

Про це в коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, окремої статистики щодо відмов у виїзді студентам у відомстві немає, але спроби перетнути кордон тим, кому виїжджати не дозволяється, мають місце.

Він нагадав, що діють загальні правила перетину кордону, в тому числі — обмеження, введені на період воєнного стану.

"Ми контролюємо їх дотримання. Звичайно, бувають випадки, коли певні особи намагаються представитися студентом ВНЗ за кордоном і використовують підроблені документи, з якими хочуть виїхати за кордон. Ми передаємо таких осіб співробітникам поліції для подальшого встановлення обставин правопорушення та подальшого притягнення їх до відповідальності", — розповів він.

За словами речника ДПСУ, щодня близько 150 осіб отримують відмову у перетині кордону України з тих чи інших причин.

"Більшість з них складають чоловіки — громадяни України, які підпадають під обмеження щодо перетину державного кордону України. Серед них є і ті, хто намагається себе видати за тих, хто нібито навчається у ВНЗ за кордоном", — додав Андрій Демченко.

Зазначимо, студентам іноземних навчальних закладів дозволяється виїжджати на навчання за умови, якщо вони дійсно є студентами й у них є з собою всі правильно оформлені документи. Повний список правил для виїзду студентів розміщений на сайті Держприкордонслужби.

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