ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Видають себе за студентів. Скільком людям відмовляють у виїзді з України: відповідь ДПСУ

Новость на русском →
П'ятниця 05 серпня 2022 09:02
Видають себе за студентів. Скільком людям відмовляють у виїзді з України: відповідь ДПСУ Фото: Пропускний пункт на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Катерина Гончарова

Держприкордонслужба передає порушників поліції

Держприкордонслужба фіксує випадки, коли особи намагаються перетнути кордон і виїхати з України, видаючи себе за студентів іноземних навчальних закладів.

Про це в коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, окремої статистики щодо відмов у виїзді студентам у відомстві немає, але спроби перетнути кордон тим, кому виїжджати не дозволяється, мають місце.

Він нагадав, що діють загальні правила перетину кордону, в тому числі — обмеження, введені на період воєнного стану.

"Ми контролюємо їх дотримання. Звичайно, бувають випадки, коли певні особи намагаються представитися студентом ВНЗ за кордоном і використовують підроблені документи, з якими хочуть виїхати за кордон. Ми передаємо таких осіб співробітникам поліції для подальшого встановлення обставин правопорушення та подальшого притягнення їх до відповідальності", — розповів він.

За словами речника ДПСУ, щодня близько 150 осіб отримують відмову у перетині кордону України з тих чи інших причин.

"Більшість з них складають чоловіки — громадяни України, які підпадають під обмеження щодо перетину державного кордону України. Серед них є і ті, хто намагається себе видати за тих, хто нібито навчається у ВНЗ за кордоном", — додав Андрій Демченко.

Зазначимо, студентам іноземних навчальних закладів дозволяється виїжджати на навчання за умови, якщо вони дійсно є студентами й у них є з собою всі правильно оформлені документи. Повний список правил для виїзду студентів розміщений на сайті Держприкордонслужби.

Нагадаємо, ми писали, чи потрібні українцям документи для повернення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Україна выезд за границу Кордон з Україною
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Радянська армія зруйнувала 90% Ґданська. Як відбудували місто після Другої світової
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Олексій Бурчевський
Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Катерина Колонович
Краса Чернігівщини. У Міжрічинському парку знову проводять екскурсії
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Авіатури за кордон під час війни. Що змінилося для українців цього літа
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Всі точки зору