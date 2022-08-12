ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Залужний направив Міноборони важливе прохання щодо студентів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 21:34
Залужний направив Міноборони важливе прохання щодо студентів Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергей Новиков

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний просить дозволити виїзд за кордон для українських студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Юлії Гришиної.

За її словами, Залужний до Дня молоді зробив подарунок українським студентам.

"Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це, зокрема, студенти", - зазначила вона.

Вона додала, що тепер рішення за Кабінетом міністром і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова.

Зазначимо, на сьогодні студентам, аспірантам і докторантам українських вишів заборонений виїзд з країни, незважаючи на те, що вони не підлягають мобілізації.

Більш детальна інформація в матеріалі "Студенти, багатодітні батьки та волонтери: відповіді на головні питання про виїзд з України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
мобилизация в Украине Валерій Залужний
NEWS
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей