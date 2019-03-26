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"Сітки" для підкупу виборців пов'язані з Порошенком, - розслідування

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 12:29
"Сітки" для підкупу виборців пов'язані з Порошенком, - розслідування
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Журналісти стверджують, що оточення Порошенка пов'язане з підкупом виборців

Оточення чинного президента Петра Порошенка пов'язано з громадськими організаціями, які під виглядом опитувань зібрали персональні дані виборців для формування так званих "сіток". Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Відзначимо, в січні по Україні пройшла хвиля опитувань, які супроводжувалися скандалами про збір персональних даних виборців на користь Порошенка. Опитування щодо прихильників чинного президента проводила громадська організація "Інститут розвитку та сприяння демократії". Збір таких даних є основою для побудови так званої мотиваційної "сітки" - піраміди агітаторів, які за гроші залучають виборців до голосування за певного кандидата.

Журналісти зазначають, що "сітка" як технологія підкупу виборців увійшла в ужиток в 2015 році і була пов'язана з виборами до парламенту наближеного до президента Сергія Березенка. У розслідуванні стверджується, що саме з ним пов'язаний вищеназваний "Інститут розвитку та сприяння демократії". Зокрема, його керівник Катерина Поп раніше співпрацювала з головою виборчого штабу Березенко Дмитром Касьяновим. Крім того, засновники організації мають зв'язки з впливовими членами БПП.

Незважаючи на відкриту співпрацю з штабом Порошенка, представники інституту приховують адресу офісу і відмовилися від інтерв'ю про свою діяльність і фінансування, а також про підкуп виборців. Зокрема, в Сумах представники цієї організації роздавали готівку людям, які з прибуттям поліції втекли. Співробітниця не змогла назвати мету діяльності своєї організації і заявила, що не знала тих, хто роздавав готівку виборцям.

Крім того, журналісти прийшли до висновку, що на сьогодні фактично по всій Україні діють три потужні громадські організації з сотнями або навіть тисячами агітаторів і непрозорим фінансуванням. Ці організації тісно пов'язані з БПП і близькими до Порошенка депутатами.

Нагадаємо, минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко показав нові докази скупки голосів за Юлію Тимошенко.

 

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