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HRW назвала виклики для переможця виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 13:04
HRW назвала виклики для переможця виборів в Україні
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Переможцю виборів в Україні доведеться вирішити ряд проблем в галузі прав людини

Переможець виборів в Україні, перший тур яких відбудеться 31 березня, зіткнеться з рядом серйозних проблем в галузі прав людини. Про це йдеться в заяві правозахисної організація Human Rights Watch (HRW).

Правозахисники відзначають, що переможець президентських виборів має бути готовий вирішити широке коло питань у галузі прав людини, які мають велике значення для майбутнього України як правової держави.

Зокрема, HRW звертає увагу на те, що в Україні під тиском знаходиться свобода слова, фіксуються напади на журналістів, а деяким іноземним журналістам заборонили в'їзд. Крім того, зростає кількість нападів на активістів, які борються з корупцією.

За спостереженнями HRW, в Україні також збільшилася кількість злочинів на ґрунті ненависті, в тому числі, напади на ЛГБТ і ромів. Ще одним викликом в HRW назвали загрози безпеки жителям в зоні конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах 2019 скористалися понад 265 тис. осіб.

Відзначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посли G7 стурбовані можливістю зриву виборів президента.

 

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