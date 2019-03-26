НАЗК виявило порушення у 17 фінансових звітах кандидатів у президенти

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Серед виявлених порушень, зокрема, неповнота даних, зазначених у звіті

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перед виборами 2019 завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента України, виявивши порушення у 17 звітах. Про це повідомляє з посиланнням на прес-службу НАЗК.

Повідомляється, що 25 березня на позачерговому засіданні було затверджено аналіз проміжних фінансових звітів.

Найпоширенішими серед зафіксованих порушень були наявність податкового боргу в суб’єктів, які здійснювали внески, а також неповнота даних, зазначених у звіті.

Фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ "Про політичні партії в Україні", ст. 43 ЗУ "Про вибори Президента України").

Раніше повідомлялося, що НАЗК і ЦВК створили спеціальну робочу групу з контролю за формуванням виборчих фондів кандидатів і перевірки фінансових звітів.

РБК-Україна писало, що НАЗК виявило недоліки у деклараціях у майже всіх кандидатів у президенти України 2019.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду адмінпротоколи стосовно восьми осіб за недотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків, а також невиконання законних вимог агентства. Серед них - кандидат у президенти Сергій Тарута.