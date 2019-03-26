В ОРДЛО готуються до протестів під час виборів в Україні

Фото: бойовики на Донбасі (vk.com/sdd_sevastopol)

Перед виборами в Україні на окупованому Донбасі створюють спецзагони

На окупованому Донбасі створюють спецзагони для придушення можливих акцій в ході виборів в Україні. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

З посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони Гуцуляк зазначив, що окупаційна адміністрація на Донбасі вживає заходи для попередження громадянської непокори в ході виборів президента України. Зокрема, для посилення поліцейського режиму в населених пунктах окупованого Донбасу створюються спеціальні загони за допомогою інструкторів російської Федеральної служби безпеки.

Передбачається, що в подальшому ці загони увійдуть до незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що бойовики готують масові акції в день виборів в Україні. Крім того, на пунктах пропуску вони вже посилили заходи з перевірки громадян, які перетинають лінію розмежування. Також розвідка повідомила, що з мешканцями Донбасу проводяться "профілактичні бесіди", їм рекомендують утриматися від виїзду на підконтрольну територію в період голосування.