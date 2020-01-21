Вибори до Ради: у Луганській області провели обшуки через підкуп виборців

У Луганській області провели 23 обшуки у розслідуванні щодо підкупу виборців на виборах до Ради. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що слідчі дії були проведені 18 січня 2020 року.

"Слідчі дії пройшли у осіб, які, ймовірно, брали участь у розповсюдженні та передачі грошових коштів виборцям за голосування за одного з кандидатів у народні депутати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України на окрузі № 179 у Харківській області.

Зазначимо, вибори в Раду відбулись минулого року, перемогла партія "Слуга народу".

Крім того, у Верховній раді відмовлялись видавати Сергію Рудику (самовисуванець) посвідчення народного депутата. Раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд України у складі Касаційного адміністративного суду 24 серпня скасував протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів в окрузі 198 Черкаської області, згідно з яким самовисуванець Сергій Рудик був визнаний обраним народним депутатом

Також РБК-Україна писало, що голосування на місцевих виборах 86 об'єднаних територіальних громадах завершилося 22 грудня о 20:00.

У деяких ОТО організація місцевих виборів була під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.