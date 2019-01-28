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Вибори президента України: очікується прибуття 850 міжнародних спостерігачів

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 11:43
Вибори президента України: очікується прибуття 850 міжнародних спостерігачів
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У МВС заявили, що з Канади та європейських країн прибуде велика кількість спостерігачів

Очікується, що спостерігати за виборами президента України прибуде 850 офіційних міжнародних спостерігачів. Про це заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, передає РБК-Україна.

Він нагадав про проведення переговорів з керівництвом Міністерства публічної безпеки і закордонних справ Канади. За його словами, левова частка питань від канадських чиновників стосувалася проведення виборів в Україні.

Князєв зазначив, що уряд Канади планує направити в Україну велику кількість спостерігачів. Також направляти спостерігачів в Україну будуть інші європейські держави.

Всього в Україні очікують прибуття 850 офіційних іноземних спостерігачів.

Нагадаємо, в якості міжнародних спостерігачів на виборах президента України планують зареєструватися близько 100-150 представників Сполучених Штатів.

Додамо, що Центральна виборча комісія зареєструвала 9 офіційних спостерігачів від Федеративної республіки Німеччина на чергових виборах президента-2019.

Крім того, раніше координатор виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що в Україні немає законодавчих норм, які дозволили б Центральної виборчої комісії відмовити громадянам РФ у праві бути спостерігачами на виборах президента України.

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