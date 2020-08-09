Результати виборів в Білорусі: що відомо

Явка виборців перевищила 80%
У Білорусі сьогодні проходять президентські вибори, в країні закрилися виборчі дільниці, почався підрахунок голосів. Перші підсумки виборів в Білорусі можуть оголосити до 02:00 понеділка.
Про це повідомляє видання БелТА.
Явка виборців перевищила 80%. Опозиція готується вийти на акцію протесту, а до Мінська стягують спецтехніку.
За результатами державних екзит-полів, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 79,7%, його головна суперниця Світлана Тиханівська - 6,8%.
Генеральний директор Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерій Федоров заявив, що екзит-пол, проведений чітко і по інструкції. У свою чергу голова Білоруського комітету міжнародних організацій Павло Алексо додав, що в основному опитування проводилося в штатному режимі без пригод.
Депутат сейму Польщі Роберт Тишкевич заявив, що його країна не вірить в перемогу Лукашенка на виборах президента.
"Ніхто в це не вірить. Це найбільша в історії Білорусії фальсифікація. Ніхто не те що в Польщі, а ніхто в світі не вірить в це", - сказав Тишкевич.
Основні суперники чинної влади арештовані по кримінальних справах. Сотні протестувальників по всій країні арештовані за адміністративні правопорушення. В країні намагаються відключити інтернет: найпопулярніші сервіси працюють з перебоями, а місцями не працюють взагалі. В Мінськ стягнута маса силовиків.
Нагадаємо, у країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників акцій протесту.
Зазначимо, у Білорусі силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь".