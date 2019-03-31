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Вибори 2019: ЦВК публікує останні дані по явці виборців


Виборчі дільниці закрились у неділю о 20:01

Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годин неділі, 31 березня, склала 65,35% в 21 округах. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається, у Донецькій області явка склала 69,11%, а в Луганській - 69,99%, в Дніпропетровській області - 69,11%.

 

Фото: хід голосування по регіонах в 15:00 (скрін)

Зокрема, зазначимо, що, за даними Національного екзит-полу, лідирує Володимир Зеленський з 30,4% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних. У Юрія Бойка - 9,8%, а за Анатолія Гриценка проголосували 7,1% опитаних. 

Також канали 112 і NewsOne оприлюднили дані "Всеукраїнського екзит-полу" на 18:00, згідно з якими у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,7%) і Петро Порошенко (18,6%).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, станом на 15:00, явка виборців склала 45,11%.

В інтерв'ю РБК-Україна керівник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна озвучувала припущення, що явка в першому турі виборів 2019 буде на рівні явки в першому турі президентських виборів 2014 року. Тоді участь у голосуванні взяли 59,5% виборців.

При цьому, дані рейтингу, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 9-15 березня, свідчили про готовність взяти участь у виборах 2019 84% респондентів.

Так, виборчі дільниці на виборах президента України 2019 відкрилися 31 березня о 08:00, всі виборці матимуть можливість проголосувати до 20:00.

Як писало РБК-Україна раніше, для першого туру виборів президента України 2019 Центрвиборчком підготував 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб. Відзначимо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук пояснювала, що зараз друк бюлетенів до другого туру виборів 2019 неможливий.

Нагадаємо, в ЦВК заявили, що майже 418 тисяч українців зможуть проголосувати на виборах президента України 2019 на виборчих дільницях за кордоном.

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