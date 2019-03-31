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Опубліковані остаточні дані Національного екзит-полу

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 23:03
Опубліковані остаточні дані Національного екзит-полу
Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

У другий тур виходять Зеленський і Порошенко

Організатори національного екзит-полу оприлюднили дані щодо голосування на президентських виборах в Україні станом на 20:00. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з уточненими даними, у другий тур проходять Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%).

Опубліковані остаточні дані Національного екзит-полу

 

Далі йдуть Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

Опубліковані остаточні дані Національного екзит-полу

Як заявила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, в порівнянні з попередніми даними, істотних змін не відбулося.

Нагадаємо, за результатами Національного екзит-полу, яке провели фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, станом на 18:00 лідирували Володимир Зеленський (30,4%) і Петро Порошенко (17,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними "Всеукраїнського екзит-полу" каналів 112 і NewsOne станом на 20:00 у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,9%) і Петро Порошенко (18,8%).

Зазначимо, що за даними екзит-полу ТСН у другий тур президентських виборів проходять Володимир Зеленський (30,1%) і Петро Порошенко (18,5%).

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