ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бюлетені для закордонних виборчих дільниць можуть дозамовити

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 12:43
Бюлетені для закордонних виборчих дільниць можуть дозамовити
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Остаточна кількість виборців може змінитись сьогодні

Після складання остаточних списків на виборах 2019 кількість виборців на закордонному виборчому окрузі може збільшитись. Про це повідомила член Центральної виборчої комісії Ольга Лотюк, передає кореспондент РБК-Україна 

У ЦВК повідомили, що наразі надруковано 420 342 бюлетеня - по кількості виборців, які перебували в Державному реєстрі виборців на момент замовлення бюлетенів.

"Ми не можемо передбачити, але ця цифра може збільшитись. Тоді буде відбуватись дозамовлення (бюлетенів, - ред.)", - зазначила Лотюк. 

За її словами, ЦВК може збільшити і замовлення бюлетенів для закордонних дільниць через те, що остаточна кількість виборців може змінитись у цей понеділок.

"25 березня - це останній день, коли виборці ще можуть змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Це стосуються і тих виборців, які проживають або тимчасово перебувають закордоном", - додала вона. 

У ЦВК наголосили, що для включення до списків виборців  на закордонних виборчих дільницях українцям закордоном подають заяви до відділення Державного реєстру виборців. Через постійне надходження таких заяв дані реєстру постійно змінюються. 

"В реєстрі кожного дня цифри змінюються. Тому вже можливо, що з тих пір як були замовлені бюлетені цифра виборців збільшилась, і ще й сьогодні є день. Але наголошую, що коли замовляли бюлетені виходили і з кількості виборців, і з того, що закон дозволяє 0,5 % виборців, які є на дільниці", - додала член комісії.

Раніше повідомлялося, що перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів.

РБК-Україна писало, що за даними ЦВК, послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента 2019 скористалися понад 240 тисяч виборців

РФ прийняла остаточне рішення щодо спостерігачів в Україні Сьогодні останній день для зміни місця голосування на виборах
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыбюллетени
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся