Бюлетені для закордонних виборчих дільниць можуть дозамовити

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Остаточна кількість виборців може змінитись сьогодні

Після складання остаточних списків на виборах 2019 кількість виборців на закордонному виборчому окрузі може збільшитись. Про це повідомила член Центральної виборчої комісії Ольга Лотюк, передає кореспондент РБК-Україна

У ЦВК повідомили, що наразі надруковано 420 342 бюлетеня - по кількості виборців, які перебували в Державному реєстрі виборців на момент замовлення бюлетенів.

"Ми не можемо передбачити, але ця цифра може збільшитись. Тоді буде відбуватись дозамовлення (бюлетенів, - ред.)", - зазначила Лотюк.

За її словами, ЦВК може збільшити і замовлення бюлетенів для закордонних дільниць через те, що остаточна кількість виборців може змінитись у цей понеділок.

"25 березня - це останній день, коли виборці ще можуть змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Це стосуються і тих виборців, які проживають або тимчасово перебувають закордоном", - додала вона.

У ЦВК наголосили, що для включення до списків виборців на закордонних виборчих дільницях українцям закордоном подають заяви до відділення Державного реєстру виборців. Через постійне надходження таких заяв дані реєстру постійно змінюються.

"В реєстрі кожного дня цифри змінюються. Тому вже можливо, що з тих пір як були замовлені бюлетені цифра виборців збільшилась, і ще й сьогодні є день. Але наголошую, що коли замовляли бюлетені виходили і з кількості виборців, і з того, що закон дозволяє 0,5 % виборців, які є на дільниці", - додала член комісії.

Раніше повідомлялося, що перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів.

РБК-Україна писало, що за даними ЦВК, послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента 2019 скористалися понад 240 тисяч виборців.