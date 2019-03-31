Выборы 2019: ЦИК публикует последние данные по явке избирателей

Явка на выборах 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20 часов воскресенья, 31 марта, составила 46,54% в 2 округах. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, в Донецкой области явка составила 33, 23%, а в Луганской - 50,26%.

Фото: ход голосования в регионах в 19:00 (скрин)

В частности, отметим, что, по данным Национального экзит-пола, лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных. У Юрия Бойко - 9,8%, а за Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% опрошенных.

Также каналы 112 и NewsOne обнародовали данные "Всеукраинского экзит-пола" на 18:00, согласно которым в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта больше всех голосов набрали Владимир Зеленский (30,7%) и Петр Порошенко (18,6%).

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по состоянию на 15:00, явка избирателей составила 45,11%.

В интервью РБК-Украина руководитель Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина озвучивала предположение, что явка в первом туре выборов 2019 будет на уровне явки в первом туре президентских выборов 2014 года. Тогда участие в голосовании приняли 59,5% избирателей.

При этом, данные рейтинга, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 9-15 марта, свидетельствовали о готовности принять участие в выборах 2019 84% респондентов.

Так, избирательные участки на выборах президента Украины 2019 открылись 31 марта в 08:00, все избиратели будут иметь возможность проголосовать до 20:00.

Как писало РБК-Украина ранее, для первого тура выборов президента Украины 2019 Центризбирком подготовил 30,44 млн бюллетеней, для второго - 29,92 млн. При этом, в ЦИК заявили, что прогнозированное количество избирателей составляет 30 028 913 человек. Отметим, глава ЦИК Татьяна Слипачук объясняла, что сейчас печать бюллетеней ко второму туру выборов 2019 невозможна.

Напомним, в ЦИК заявили, что почти 418 тысяч украинцев смогут проголосовать на выборах президента Украины 2019 на избирательных участках за рубежом.