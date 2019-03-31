Екзит-пол оприлюднили канали 112 і NewsOne

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У другий тур проходять Зеленський і Порошенко

Канали 112 і NewsOne оприлюднили дані "Всеукраїнського екзит-полу" на 18:00, згідно з якими у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,7%) і Петро Порошенко (18,6%). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На третьому місці-Юлія Тимошенко (13,9%). Далі йдуть Юрій Бойко (10,3%), Анатолій Гриценко (7,3%).

Опитування виборців на виході з виборчих дільниць проведе австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA спільно з українським Центром "Соціальний моніторинг". Опитано близько 25 тис. виборців на 500 виборчих дільницях України.

Нагадаємо, за результатами Національного екзит-полу, який провели фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Згідно з законом про вибори президента, якщо в першому турі жоден з кандидатів, Центральна виборча комісія призначить другий тур через три тижні - на 21 квітня 2019 року.

Зазначимо, на позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року, вже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. При цьому дані экзит-полов показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.