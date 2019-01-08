В "Опоре" назвали риски возможного срыва выборов на Донбассе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На подконтрольном Донбассе существуют условия для манипуляций и срыва выборов

На подконтрольном Донбассе существуют риски возможного срыва президентских и парламентских выборов-2019. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голос Донбасса: возможны ли фальсификации президентских выборов в прифронтовых городах".

В частности, аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев считает, что отсутствие критериев оценки безопасности на Донбассе и правовая неопределенность создают условия для потенциальных манипуляций или срывов голосования со стороны местной власти.

"Если не получится показать Киеву хороший результат, то есть соблазн вообще не проводить выборы на отдельных территориях, сославшись на близость боевых действий", - пояснил Клюжев.

По его словам, уже хорошо заметно, где местная власть и мажоритарные депутаты от Донбасса пытаются завоевывать лояльность населения, добиваясь возвращения нормальной жизни в прифронтовые города и села, с школами, больницами, отделениями Пенсионного фонда, полицейскими участками и прочими органами власти, а где откровенно не уделяют должного внимания территориям, будучи уверенными, что выборы там не пройдут.

Ситуация осложняется тем, что несмотря на относительную стабильность линии фронта на протяжении последних лет, зона боевых действий все равно четко не очерчена. Впрочем, народный депутат от БПП и экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко особых проблем с проведением ближайших выборов на Донбассе не видит. О манипуляциях местной власти, по его мнению, речь может идти на местных выборах или на мажоритарных округах в Верховную раду, но не на президентских.

Отметим, на выборах президента отмена выборов в ряде регионов Донбасса может сыграть свою роль. Речь может идти о 100 тысяч избирателей, которые живут вдоль линии фронта в Донецкой и Луганской областях. "Обнуление" этих голосов, безусловно, может повлиять на ситуацию во всеукраинском масштабе.

Так, по данным соцопросов последних месяцев, за выход во второй тур идет острая борьба между кандидатами, занимающими вторые-пятые места: Петром Порошенко, Владимиром Зеленским, Юрием Бойко и Анатолием Гриценко. И разрыв между ними, как правило, не превышает статистическую погрешность. В таких условиях манипуляции даже несколькими десятками тысяч голосов на Донбассе могут сыграть решающую роль.

Напомним, ранее сообщалось, что почти половина переселенцев собирается голосовать на выборах-2019.