Подготовка РФ к вмешательству в выборы имеет беспрецедентные масштабы, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что с вмешательством России в выборы сталкивается не только Украина, а и весь мир

Президент Украины Петр Порошенко заявил о беспрецедентном масштабе подготовки Российской Федерации (РФ) к вмешательству в выборы. Об этом он заявил в ходе выступления по случаю Дня соборности Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Порошенко отметил, что с вмешательством России в выборы сталкивается не только Украина, а и весь мир.

"Мы находимся накануне важного народного волеизъявления. Сто лет исторического опыта поощряют нас к правильным выводам из прошлого. Мы знаем о беспрецедентном масштабе подготовки Кремля к вмешательству в выборы. И с этим сталкиваемся, кстати, не только мы, вся Европа, весь мир", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, европейский курс Украины, несмотря на активное противодействие России на дипломатическом фронте, позволил добиться ратификации Соглашения об ассоциации со всеми странами Евросоюза и запустить работу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Россия может сосредоточить вмешательство в выборы в Украине на юге страны.

Как писало РБК-Украина, по данным Государственной пограничной службы Украины, контроль на границе с РФ усиливается из-за проведения выборов в Украине для избежания каких-либо непредвиденных ситуаций.