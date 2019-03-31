Вибори 2019: з'явилися перші результати екзит-полів

Коллаж (РБК-Україна)

На виборах 2019 більшість голосів набирає Володимир Зеленський

З'явилися перші результати екзит-полів на виборах 2019 станом на 18:00. Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними Національного екзит-полу, лідирує Володимир Зеленський з 30,4% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних. У Юрія Бойка - 9,8%, а за Анатолія Гриценка проголосували 7,1% опитаних.

Далі йдуть: Ігор Смешко 6,4%, Олег Ляшко - 4,8%, Олександр Вілкул - 4,0%, Руслан Кошулинський - 1,8%. Решта набирає менше 1%.

Фото: результати Національного екзит-полу



Екзит-пол проводиться для отримання оперативної інформації про результати в день голосування. На умовах анонімності виборцям задають питання, за кого вони голосували.

Додамо також, що дані екзит-полів використовують для порівняння з офіційними результатами голосування від Центрвиборчкому. У той же час екзит-пол виконує контрольну функцію у виборчому процесі.

Остаточні результати екзит-полів першого туру виборів 2019 будуть оприлюднені після 20:00 31 березня.

Відзначимо, Національний екзит-пол проводять фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова.

Як писало РБК-Україна, консорціум з трьох соціологічних центрів на першому турі президентських виборів опитає близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях.

Відзначимо, за даними екзит-полу, проведеного на замовлення ТСН, Зеленського підтримали 30,1% виборців. На другому місці Петро Порошенко з результатом в 18,5%, на третьому Юлія Тимошенко з 14%. Далі йдуть Юрій Бойко з результатом в 9,1%, Анатолій Гриценко - 7,6%, Ігор Смешко - 6,6%, Олег Ляшко - 5,0% і Олександр Вілкул - 3,7%.

Фото: результати екзит-полу ТСН

Додамо, на позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року, вже у першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. Дані екзит-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.