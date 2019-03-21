Екзит-пол на виборах 2019 проведуть три соціологічних центри

Фото: Національний екзит-пол (коллаж РБК-Україна)

Результати Національного екзит-полу будуть відомі після 20 години 31 березня

Під час першого туру президентських виборів 2019, які відбудуться 31 березня 2019 року, фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова проведуть Національний екзит-пол 2019 на виході з виборчих дільниць. Про це на прес-конференції повідомила Ірина Бекешкіна, директор фонду "Демократичні ініціативи".

Бекешкіна зазначила, що екзит-пол - невід'ємний компонент будь-яких демократичних виборів. У той же час в Україні це ще й додатковий фактор контролю за їх проведенням, оскільки майже 70% респондентів не вірять, що вибори в Україні будуть чесними.

Директор фонду "Демініціативи" відзначила, що перші результати будуть оприлюднені о 20 годині, і це буде інформація на 18 годину. Потім соціологи оприлюднять дані о 23 годині, і це будуть цифри на закриття дільниць.

"Остаточні будуть о 23 годині", - сказала вона.

Як нагадала Бекешкіна, це вже 15-й екзит-пол, який "Демініціативи" проводять на виході з виборчих дільниць, починаючи з 1998 року.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів в Україні 31 березня 2019 року. За даними останніх опитувань вийти до другого туру найвищі шанси мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

На позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року, вже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. Дані екзіт-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.