ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екзит-пол на виборах 2019 проведуть три соціологічних центри

Новини » Вибори 2019    21.03.2019 - 11:16
Екзит-пол на виборах 2019 проведуть три соціологічних центри
Фото: Національний екзит-пол (коллаж РБК-Україна)

Результати Національного екзит-полу будуть відомі після 20 години 31 березня

Під час першого туру президентських виборів 2019, які відбудуться 31 березня 2019 року, фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова проведуть Національний екзит-пол 2019 на виході з виборчих дільниць. Про це на прес-конференції повідомила Ірина Бекешкіна, директор фонду "Демократичні ініціативи".

Бекешкіна зазначила, що екзит-пол - невід'ємний компонент будь-яких демократичних виборів. У той же час в Україні це ще й додатковий фактор контролю за їх проведенням, оскільки майже 70% респондентів не вірять, що вибори в Україні будуть чесними.

Директор фонду "Демініціативи" відзначила, що перші результати будуть оприлюднені о 20 годині, і це буде інформація на 18 годину. Потім соціологи оприлюднять дані о 23 годині, і це будуть цифри на закриття дільниць.

"Остаточні будуть о 23 годині", - сказала вона.

Як нагадала Бекешкіна, це вже 15-й екзит-пол, який "Демініціативи" проводять на виході з виборчих дільниць, починаючи з 1998 року.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів в Україні 31 березня 2019 року. За даними останніх опитувань вийти до другого туру найвищі шанси мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

На позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року, вже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. Дані екзіт-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.

ЦВК зареєструвала всіх спостерігачів від ОБСЄ, окрім росіян Комітет Ради не підтримав закон про позбавлення виборчого голосу
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко опросвыборыэкзит-пол
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся