Опубліковано результати ще одного екзит-полу

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Зеленський лідирує за даними екзит-полу ТСН

Телеканал ТСН оприлюднив дані свого екзит-полу, за його результатами фаворитом у першому турі залишається Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

За даними цього екзит-полу, Зеленського підтримали 30,1% виборців. На другому місці Петро Порошенко з результатом у 18,5%, на третьому Юлія Тимошенко з 14%.

Фото: дані екзит-полу ТСН

Далі йдуть Юрій Бойко з результатом у 9,1%, Анатолій Гриценко - 7,6%, Ігор Смешко - 6,6%, Олег Ляшко - 5,0% та Олександр Вілкул -3,7%.

Опитування провели дослідницькі компанії TNS Kantar і Info Sapiens. Опитано близько 20 тисяч респондентів на виході з 600 виборчих дільниць методом особистого інтерв'ю.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу на 18:00, лідирує Зеленський з 30,4% голосів, 17,8% респондентів проголосували за Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних. У Юрія Бойка - 9,8%, за Анатолія Гриценка проголосували 7,1%.

У той же час за даними екзит-полу "112 Україна" і NewsOne, в першому турі президентських виборів найбільше голосів набрали Зеленський (30,7%) і Порошенко (18,6%). На третьому місці Тимошенко (13,9%), далі йдуть Бойко (10,3%) і Гриценко (7,3%).

