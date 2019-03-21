Під час Національного екзіт-полу опитають 17 тисяч виборців

Ілюстративне фото (УНІАН)

Похибка не перевищуватиме 1,3%

Консорціум з трьох соціологічних центрів під час Національного екзіт-полу на першому турі президентських виборів 31 березня опитає близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фонд "Демократичні ініціативи".

Як зазначається в прес-релізі, на кожній виборчій дільниці працюватиме 2-3 особи, усього буде задіяно близько 1000 інтерв'юерів, які пройдуть спеціальне навчання. Інтерв’юери матимуть спеціальні бейджи із символікою Національного екзит-полу.

Статистична похибка вибірки з врахуванням дизайн-ефекту не перевищуватиме 1,3%, але є ще похибки, які залежать від різних факторів.

"Виходячи з досвіду попередніх екзит-полів, що були проведені за такою самою методологією, ми припускаємо, що похибка вибірки не перевищить 2,5% для лідерів і буде в межах 0,5-1% для інших кандидатів", - зазначають соціологи.

Під час Національного екзіт-полу застосовуватиметься методика "таємного голосування". Суть методики полягає в тому, що під час проведення анонімного опитування замість прямого запитання"«Скажіть, за кого Ви проголосували?", респондент сам заповнює паперову анкету, що починається із цього запитання, і вкидає її в скриньку екзит-полу.

Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду "Відродження", посольства Канади в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 березня фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова проведуть Національний екзит-пол 2019 на виході з виборчих дільниць.

Нагадаємо, на позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року, вже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. Дані екзіт-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.