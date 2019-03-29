ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названо топ-5 областей, з яких змінили місце голосування

Новини » Вибори 2019    29.03.2019 - 14:35
Названо топ-5 областей, з яких змінили місце голосування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього місце голосування змінили більше 315 тис. виборців

Найбільше українців, які змінили місце голосування на виборах 2019, мають виборчу адресу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській Львівській областях та у місті Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Громадянської мережі ОПОРА

Повідомляється, в Донецькій області змінили місце голосування 63 869 виборців, у Луганській області - 28 834 виборці, в Дніпропетровській області - 20 438 виборців, у місті Києві - 18 932 виборці та у Львівській області - 16 387 виборців.

Натомість найбільше людей визначило своїм місцем для голосування місто Київ - 48 507 виборців. Також багато виборців завітають на нові виборчі дільниці в Київській області - 26 755 виборців, у Донецькій області - 25 377 виборців, у Дніпропетровській області - 23 925 виборців та в Харківській області - 23 312 виборців.

Названо топ-5 областей, з яких змінили місце голосуванняНазвано топ-5 областей, з яких змінили місце голосуванняРаніше РБК-Україна писало, що процедурою тимчасової зміни місця голосування на чергових виборах Президента України у 2019 році скористались 315 725 виборців

Після цього у Міністерстві юстиції України пояснили, що потрапити в список виборців під час виборів президента України після 25 березня можна через суд. Однак зробити це можна було до 28 березня. Подібні справи суд вирішує протягом двох днів.

Зазначимо, місце голосування змінюється на період одних конкретних виборів. Якщо буде оголошено другий тур виборів, цю процедуру доведеться повторити. Зробити це треба буде до 18:00 15 квітня. 

В аеропортах через вибори очікуються черги У день виборів в Україні буде тепло і сонячно
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко голосованиевыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся