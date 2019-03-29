Названо топ-5 областей, з яких змінили місце голосування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього місце голосування змінили більше 315 тис. виборців

Найбільше українців, які змінили місце голосування на виборах 2019, мають виборчу адресу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській Львівській областях та у місті Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Громадянської мережі ОПОРА.

Повідомляється, в Донецькій області змінили місце голосування 63 869 виборців, у Луганській області - 28 834 виборці, в Дніпропетровській області - 20 438 виборців, у місті Києві - 18 932 виборці та у Львівській області - 16 387 виборців.

Натомість найбільше людей визначило своїм місцем для голосування місто Київ - 48 507 виборців. Також багато виборців завітають на нові виборчі дільниці в Київській області - 26 755 виборців, у Донецькій області - 25 377 виборців, у Дніпропетровській області - 23 925 виборців та в Харківській області - 23 312 виборців.

Раніше РБК-Україна писало, що процедурою тимчасової зміни місця голосування на чергових виборах Президента України у 2019 році скористались 315 725 виборців.

Після цього у Міністерстві юстиції України пояснили, що потрапити в список виборців під час виборів президента України після 25 березня можна через суд. Однак зробити це можна було до 28 березня. Подібні справи суд вирішує протягом двох днів.

Зазначимо, місце голосування змінюється на період одних конкретних виборів. Якщо буде оголошено другий тур виборів, цю процедуру доведеться повторити. Зробити це треба буде до 18:00 15 квітня.