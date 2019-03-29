ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик розповіла про погоду в Україні у день виборів

Новини » Вибори 2019    29.03.2019 - 11:03
Синоптик розповіла про погоду в Україні у день виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подекуди температура підніметься до +18 градусів

Погода в Україні 30-31 березня буде сухою, сонячною та теплою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook

Як зазначається, температура повітря у денні години 30 березня становитиме +9+14 градусів, 31 березня +12+18 градусів. У нічні години буде прохолодно, 0+4 градуси, на Сході місцями 0-2 градуси морозу.

"У Києві субота та день президентських виборів очікуються сонячними та теплими.  У столиці 30 березня повітря прогріється до +13 градусів, 31 березня до +17 градусів. Атмосфера допомагає нам з нашим же громадянським обов'язком", - написала Діденко. 

Синоптик розповіла про погоду в Україні у день виборів

Раніше повідомлялося, що погода у Києві сьогодні, 29 березня, значно покращиться, вдень очікується потепління, буде сонячно. Протягом дня у столиці опадів не очікується, температура становитиме +9-11 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в Україні відсьогодні покращиться, вдень 29 березня в Україні почнеться потепління. Антициклон Irmelin виштовхає усі дощі та сніги на околиці континенту.

Нагадаємо, раніше метеоролог Вазіра Мартазінова заявляла, що 31 березня 2019 року очікується прохолодна погода.

У Києві значно потеплішає Синоптики розповіли про погоду в Україні 29 березня
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Погода
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся