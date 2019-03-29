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У Донецькій області зможуть проголосувати 47 тис. військових

Новини » Вибори 2019    29.03.2019 - 11:22
У Донецькій області зможуть проголосувати 47 тис. військових
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для цього були створені 65 спеціальних дільниць

У день виборів в Україні 31 березня проголосувати у Донецькій області зможуть 47 тис. українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Громадянської мережі "ОПОРА".

Як зазначається, для цього було створено 65 виборчих дільниць у базових таборах військових формувань, які сьогодні несуть варту на передовій.

Повідомляється, що спостерігачі ОПОРИ отримали дозволи вести спостереження на спеціальних виборчих дільницях в зоні проведення Операції об’єднаних сил. 

У Донецькій області зможуть проголосувати 47 тис. військових

Раніше повідомлялося, що дільниці були створені в зоні проведення Операції об’єднаних сил, саме там, де військові частини знаходяться поза межами населених пунктів, а військові виконують свої бойові завдання та не можуть проголосувати за місцем своєї дислокації.

РБК-Україна писало, що на окупованому Донбасі оголосили "мобілізацію", щоб не допустити місцевих жителів на вибори в Україні.

За даними української розвідки, спецслужби Росії готують серії провокацій на виборчих дільницях у східних регіонах України, що межують із тимчасово окупованими Росією територіями Донецької та Луганської областей України.

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