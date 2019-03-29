ЦВК застерігає від використання штампів "Вибув" на бюлетенях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заяви про зняття кандидатів з виборів приймалися в ЦВК до 7 березня

Публічні заяви кандидатів на пост президента України на виборах 2019 стосовно відмови від балотування після 7 березня не мають жодних правових наслідків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Так, у ЦВК застерегли представників виборчих комісій від внесення змін до виборчого бюлетеня без рішення Центрвиборчкому.

"У зв’язку з повідомленнями ЗМІ щодо прийняття рішення про скасування реєстрації окремих кандидатів на пост президента ЦВК звертає увагу: ЦВК приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у разі звернення кандидата не пізніше ніж за 23 дні до дня виборів, з письмовою заявою про відмову від балотування. Таким чином строк подання звернення кандидата минув 7 березня", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що звернення кандидатів про зняття з виборів після 7 березня не мають правових наслідків та не розглядатимуться ЦВК.

"Застерігаємо від безпідставного внесення змін до виборчих бюлетенів без рішень ЦВК. Просимо довести до відома всіх ДВК (дільничих виборчих комісій, - ред.), що внесення змін до виборчих бюлетенів з використанням штампа "Вибув" без рішення Центральної виборчої комісії забороняється", - повідомили в ЦВК.

У ЦВК наголосили, що станом на 28 березня 2019 року всі 39 кандидатів на пост президента мають є включеними до виборчого бюлетеню і залишаються суб’єктами виборчого процесу.

РБК-Україна писало, що 27 березня Олександ Мороз попросив не вважати його кандидатом на пост президента України та заявив, що знімається з виборів. Однак з офіційною заявою в ЦВК він не звертався.

Раніше кандидат Сергій Тарута підписав меморандум з Юлією Тимошенко, у якому йдеться про її підтримку на виборах. Однак офіційно Тарута своєї кандидатури не знімав.

Таким чином у бюлетенях будуть прізвища Олександра Мороза та Сергія Тарути, які заявили про зняття своєї кандидатури з виборів, однак не встигли цього оформити офіційно рішенням ЦВК. Всього на виборах в Україні у першому турі 39 кандидатів у президенти.