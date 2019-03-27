Вибори 2019: головні новини дня

До виборів в Україні залишилося 3 дні
До виборів 2019 залишилося три дні: розвідка повідомляє про підготовку провокації з боку РФ, соціологи оприлюднили нові рейтинги, а Олександр Мороз відмовився від участі у виборах. Детальніше про головні новини за 27 березня - в матеріалі РБК-Україна.
Як повідомили в прес-службі Національної поліції, правоохоронці з 28 березня беруть виборчі дільниці під цілодобову охорону. На даний момент на посилений варіант несення служби переведений особовий склад поліції, в регіонах збільшено кількість слідчо-оперативних груп, піших нарядів та автопатрулів.
За даними Міністерства внутрішніх справ, в Україну вже прибули понад 1150 міжнародних спостерігачів. Всього ж очікується прибуття за списками ЦВК понад 2,3 тис. спостерігачів.
Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до українців з закликом проголосувати на виборах. У своєму відеозверненні він нагадав українцям про відповідальність і закликав голосувати "не по приколу".
За даними Служби безпеки України, перед виборами спецслужби РФ в активізувалися в соцмережах. В СБУ зазначили, що РФ усіма засобами намагається вплинути на вибори в Україні шляхом впливу на електоральні настрої українців.
Крім того, за інформацією розвідки, спецслужби РФ планують провести в день виборів масштабні кібератаки на сервери Центрвиборчкому і окружних виборчих комісій, щоб поставити під сумнів легітимність виборчого процесу. Росія готує низку провокацій на виборчих дільницях.
Сьогодні в Мінську (Білорусь) відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. В рамках засідання, українська сторона закликала Росію припинити спроби впливу на вибори в Україні шляхом ескалації на Донбасі.
Глава Мін'юсту Павло Петренко заявив, що до 28 березня включно ті громадяни України, які не встигли звернутися в органи Держреєстру виборців і змінити місце голосування до 25 березня, можуть зробити це через суд.
Фото: facebook.com/PavloPetrenko
Як повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, першою країною, де стартує голосування на виборах, є Австралія. Виборчі дільниці там відкриються о 23:00 за київським часом в суботу, 30 березня.
Лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, його підтримують 24,8% респондентів. На другому місці - діючий президент Петро Порошенко (22,1%), на третьому - Юлія Тимошенко (14,8%). Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.
Олександр Мороз заявив, що актив "Соціалістичної партії Олександра Мороза" вважає недоцільним його участь у виборах і попросив не вважати його кандидатом на пост президента України.