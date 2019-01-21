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Вибори-2019: документи до ЦВК подали 22 особи

Новини » Вибори 2019    21.01.2019 - 18:16
Вибори-2019: документи до ЦВК подали 22 особи
Фото: ЦВК (УНІАН)

Відмовлено у реєстрації чотирьом особам

Документи про реєстрацію кандидатами на виборах президента України 31 березня 2019 року подали до Центральної виборчої комісії 22 особи. Про це РБК-Україна повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

При цьому зареєстровані кандидатами на даний момент 12 осіб.

"Станом на 21 січня, документи про реєстрацію кандидатами подали 22 особи. Рішенням ЦВК кандидатами зареєстровано вже 12 осіб",- повідомив Хівренко.

За його словами, чотирьом особам було відмовлено в реєстрації через невнесення застави або порушення порядку надання документів комісії. 

Також у ЦВК зазначили, що деякі питання щодо реєстрації кількох осіб кандидатами наразі перебувають на розгляді.

Нагадаємо, лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко подав документи до ЦВК про реєстрацію кандидатом на посаду президента.

РБК-Україна також писало, що комісія зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України. Так, кандидатами в президенти зареєстрували нардепа Олександра Шевченка і екс-главу Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Додамо також, Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом на виборах президента 31 березня 2019 року Володимиру Василенку, оскільки він не вніс грошову заставу.

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