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Выборы-2019: Ляшко подал документы в ЦИК

Новости » Выборы 2019    21.01.2019 - 18:04
Выборы-2019: Ляшко подал документы в ЦИК
Фото: Олег Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня ЦИК провел заседание

Лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко подал документы о регистрации кандидатом на пост президента. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.

Отметим, сегодня РПЛ решила выдвинуть Ляшко кандидатом на выборах президента-2019.

"Олег Ляшко сегодня пришел в ЦИК и лично подал документы в комиссию", - отметил Хивренко.

Напомним, Радикальная партия Олега Ляшко 21 января 2019 года на съезде приняла решение выдвинуть своего лидера Олега Ляшко кандидатом в президенты на выборах-2019.

РБК-Украина также писало, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины. Так, кандидатами в президенты зарегистрировали нардепа Александра Шевченко и экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Добавим также, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на выборах президента 31 марта 2019 года Владимиру Василенко, такое решение поддержали 16 членов комиссии. По словам члена ЦИК Натальи Бернадской, Василенко не внес денежный залог.

ЦИК отказал в регистрации кандидатом еще одному самовыдвиженцу ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты
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