ЦИК отказал в регистрации кандидатом еще одному самовыдвиженцу

Фото: ЦИК (УНИАН)

Василенко не внес денежный залог

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на выборах президента 31 марта 2019 года Владимиру Василенко. О соответствующем решении заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время очередного заседания комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 16 членов комиссии.

По словам члена ЦИК Натальи Бернадской, Василенко не внес денежный залог.

"Василенко Владимиром нарушен установленный законом порядок самовыдвижения. Так, в заявлении он просит принять документы для регистрации кандидатом, при этом не заявляет о самовыдвижении... Документ о внесении денежного залога отсутствует", - сообщила Бернадская.

Напомним, ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на пост президента Украины. В частности, комиссия решила зарегистрировать кандидатами в президенты депутата Верховной рады Александра Шевченко и экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 января Центризбирком зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты, которые примут участие в выборах-2019: нардепа Ольгу Богомолец (самовыдвижение) и лидера политической партии "5.10" Геннадия Балашова (субъект выдвижения - политическая партия "5.10").

Подчеркнем также, по информации источника РБК-Украина в Администрации президента, действующий президент Петр Порошенко может объявить об участии в выборах-2019 в конце января.