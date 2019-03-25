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Вибори 2019 будуть висвітлювати ЗМІ з понад двох десятків країн

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 15:13
Вибори 2019 будуть висвітлювати ЗМІ з понад двох десятків країн
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Вибори президента 2019 будуть висвітлювати журналісти з 23 країн світу

Вибори 2019 будуть висвітлювати журналісти з 23 країн світу. Про це повідомили в Центральній виборчій комісії, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що на висвітлення виборів акредитовано всього 948 представників 138 ЗМІ. Зокрема, акредитували 75 українських ЗМІ і 63 зарубіжних видань з 23 країн, у тому числі, США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії, Австралії та Норвегії.

Наприклад, вибори будуть висвітлювати три японські газети, державне телебачення Китаю, міжнародне арабське видання Al Jazeera і пакистанські газети. Також на виборах в Україні будуть працювати ЗМІ Казахстану, Азербайджану, Білорусі, Естонії та Грузії.

Зазначимо, кількість акредитованих ЗМІ на виборах 2019 майже вдвічі менша, ніж на виборах президента 2014 року, коли ЦВК акредитувала 248 ЗМІ і майже 1600 журналістів.

 

Фото: скріншоти з сайту ЦВК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК зареєстрував понад двох тисяч спостерігачів на виборах в Україні.

Відзначимо, в Центрвиборчкомі розповіли про найбільші виборчі дільниці за кордоном.

 

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