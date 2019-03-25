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ЦВК зареєструвала понад 2 тис. міжнародних спостерігачів на виборах

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 11:46
ЦВК зареєструвала понад 2 тис. міжнародних спостерігачів на виборах
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні було зареєстровано ще 65 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала на виборах президента 2019 під час засідання 25 березня ще 65 офіційних міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК. 

Повідомляється, що розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала 65 офіційних спостерігачів від Світового Конгресу Українців на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Таким чином, станом на 25 березня 2019 року Комісія зареєструвала 2 020 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах президента України.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація остаточно відмовилася від планів направити своїх спостерігачів до України на президентських виборах.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Раніше, у ДПСУ повідомили, що перед виборами президента в Україні очікується близько 2 тис. міжнародних спостерігачів. Крім того, представників ЗМІ, за даними ЦВК, повинно прибути в Україну понад 900 для роботи на виборах президента України, які відбудуться у найближчу неділю.

 

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