У ЦВК розповіли про найбільші виборчі дільниці за кордоном

Ілюстративне фото (УНІАН)

Українці голосуватимуть у 72 країнах світу

Найбільші за кількістю виборців закордонні виборчі дільниці для голосування на виборах 2019 розташовані у Сполучених Штатах Америки та Німеччині. Про це повідомила член Центральної виборчої комісії Ольга Лотюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона наголосила, що українці голосуватимуть у 72 країнах світу.

"На сьогодні у закордонному виборчому окрузі 101 виборча дільниця. Ці дільниці розташовані в 72 країнах світу. Сьогодні ми в присутності уповноважених осіб кандидатів на пост президента та у присутності спостерігачів передали бюлетені представнику МЗС", - повідомила Лотюк.

"Є досить великі виборчі дільниці. Наприклад, у Німеччині, у США, у республіці Молдова. Це дійсно значні за кількістю виборців виборчі дільниці", - додала вона.

Нагадаємо, перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів. Так, ЦВК передала закордонним виборчим дільницям 420 342 бюлетеня. Бюлетені на дільниці доставлять представники Міністерства закордонних справ України.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними ЦВК, послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента 2019 скористалися понад 240 тисяч виборців. Найбільша кількість громадян, які змінили виборчу дільницю, зареєстрована в східних областях.