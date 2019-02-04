Через вибори робота Ради в березні-квітні не буде конструктивною, - нардеп

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Подальша робота Ради буде залежати від підсумків виборів

Робота Верховної ради України в березні квітні навряд чи буде конструктивною через президентські вибори. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Передвиборний порядок денний: чим займеться Верховна рада на новій сесії".

Зокрема, екс-голова Комітету виборців України, нардеп Ігор Попов (РПЛ) вважає, що тиждень розгляду закону про мову буде останнім працездатним пленарним тижнем парламенту в цьому скликанні.

"Далі на тлі президентських виборів в березні і квітні конструктиву не буде взагалі. Думаю, в цей період будуть розглядатися будь-які технічні законопроекти, редакції проектів до другого читання тощо", - зазначив Попов.

На його думку, після травневих свят подальша робота Ради буде залежати від підсумків президентських виборів.

"З резонансного я не виключаю прийняття Виборчого кодексу - зміна виборчої системи на парламентські вибори", - припустив він.

Нагадаємо, раніше нардеп Олександр Черненко зазначив, що розгляд мовного закону займе не менше одного пленарного тижня.

До цього в Раді розповіли про підготовку проекту Виборчого кодексу.