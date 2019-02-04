У Раді розповіли про підготовку проекту Виборчого кодексу

Фото: Олександр Черненко (УНІАН)

Робоча група ВР майже завершила розгляд поправок до Виборчого кодексу

Голова підкомітету з питань виборів і референдумів комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної ради Олександр Черненко розповів, що робоча група Верховної ради майже завершила розгляд поправок до Виборчого кодексу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Передвиборний порядок: чим займеться Верховна рада на новій сесії".

"Робоча група працює. Ми майже закінчили, розглянули уже всі правки, але є технічні нюанси, потім ще необхідно розгляд комітетом", - прокоментував РБК-Україна керівник робочої групи.

За його словами, робоча група насправді не впливає на ухвалення Виборчого кодексу.

"Коли нам скажуть передати на комітет - я передам. Поки ми погоджуємо технічні моменти і роботи в цьому плані достатньо", - сказав він.

Черненко заявив, що безліч внесених правок суттєво ускладнюють роботу над текстом документа.

"Якщо одну правку відхилити або прийняти, а вона йде в комплексі з іншими, то знову потрібно переглядати текст проекту, вона тягне за собою купу змін в самому тексті. І все це ще належить пройти комітету. Робота над цим документом як ремонт - її не можна закінчити, його можна тільки припинити. Потрібно буде зупинити - ми зупинимо. А роботи там настільки багато, що це може тривати до безкінечності", - пояснив він.

Нагадаємо, в грудні минулого року повідомлялося, що робоча група правового комітету Верховної ради планує закінчити розгляд поправок до проекту нового Виборчого кодексу до кінця року.

Як писало РБК-Україна раніше, голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не виключає розробку нового законопроекту про виборчу реформу.