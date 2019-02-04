Розгляд "мовного законопроекту" займе не менше одного пленарного тижня, - нардеп

Фото: Ірина Подоляк (facebook.com iryna podolyak)

Рада розглядатиме "мовний законопроект" в лютому

Законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Передвиборна порядок: чим займеться Верховна рада на новій сесії".

Як відомо, наприкінці грудня комітет завершив розгляд документа та рекомендував Верховній раді прийняти мовний законопроект у другому читанні і в цілому.

"Зараз проект на стадії перевірки в юридичному управлінні Верховної ради. Ми очікуємо, що закон буде винесено у зал на наступному пленарному тижні в лютому, принаймні, у нас спільно з керівництвом Верховної ради є такі плани", - прогнозує заступник голови Комітету парламенту з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

Як вважає один з членів авторського колективу законопроекту, народний депутат Олександр Черненко, розгляд мовного закону займе не менше одного пленарного тижня, а може затягнутися і на дві з урахуванням великої кількості запропонованих поправок.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що законопроект про функціонування української мови як державної буде невідкладно розглянуто у другому читанні в лютому.

Крім того, раніше повідомлялося, що підготовлений до другого читання законопроект про функціонування української мови як державної не буде забороняти видавництво друкованих засобів масової інформації на мовах Європейського союзу.