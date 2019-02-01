На виборах-2019 популізм буде рекордним, - соціолог

Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Бекешкіна назвала популізм особливістю української демократії

Популізм на президентських виборах в 2019 році буде рекордним за весь час незалежності України. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловила керівник Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За її словами, перед виборами популістські теми спрацьовують, тому що виборець думає, що кандидат що-небудь та й виконає.

"Обіцяє зарплати в тисячу доларів - тисячу доларів, напевно, не дасть, але 500-600 буде. Якби не було попиту на такі обіцянки, то політики б такого не пропонували", - зазначила Бекешкіна.

Також вона підкреслила, що українці схильні до патерналізму і підтримки кандидата, який "може за них все зробити, щоб вони жили добре".

"Можна було б сказати, що це все йде з "совка", якщо б у нас не було дев'яностих, коли все руйнувалося, і взагалі жодної надії на державу не було. Так що це особливість нашої демократії. Популізм працює, і на цих виборах він буде рекордним за весь час незалежності", - додала Бекешкіна.

Нагадаємо, Бекешкіна заявила, що раніше популярна на виборах політтехнологічна схема поділу України по лінії Захід-Схід втратила сенс.

Відзначимо, в інтерв'ю РБК-Україна вона також пояснила зростання рейтингу Володимира Зеленського.