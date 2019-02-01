Бекешкіна пояснила зростання рейтингу Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Високий рейтинг Зеленського пояснюється підтримкою молоді

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський має високий рейтинг тому, що його в основному підтримує молодь, яка не збиралася йти на вибори. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівник Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За її словами, різке зростання рейтингу Зеленського пов'язано якраз з молоддю, яка не збиралася йти на вибори

"Вони не бачили свого кандидата, а тепер побачили. І тепер в опитуваннях відсоток молоді, яка не збирається йти на вибори, не набагато більший, ніж в інших вікових категоріях. Ще в серпні рейтинг Зеленського серед молоді був 8 відсотків, а зараз - 18 відсотків, а серед молоді він лідер. Тобто, як ми бачимо, голоси молодих українців розподілилися не пропорційно, а пішли одному з кандидатів", - зазначила Бекешкіна.

Вона також зазначила, що рейтинг Зеленського настільки високий через розчарування українців у політиках і політиці взагалі.

"У нас 66 відсотків громадян вважають, що потрібні нові політичні лідери. А де їх брати? Це повинні бути люди відомі. А відомі люди - в телевізорі. Ми запитали, чи знають люди таких нових лідерів, і ствердно відповіли лише 25 відсотків, а назвали ще менше. По 5 відсотків назвали Зеленського, Вакарчука і Мураєва...За Зеленського готові голосувати саме тому, що він не політик. При цьому я не думаю, що Зеленський вийде до другого туру, але він зробить хорошу заявку на парламентські вибори", - додала Бекешкіна.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до декларації скандальний офшор, який отримує російські гроші на зйомки кіно.

Зазначимо, Центральна виборча комісія зареєструвала Зеленського кандидатом у президенти 30 січня.