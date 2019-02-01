Бекешкіна: протистояння Заходу зі Сходом на виборах втратило сенс

Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Бекешкіна вважає, що перемога Порошенка в 2014 подолала розкол по лінії Захід-Схід

Раніше популярна на виборах політтехнологічна схема поділу України по лінії Захід-Схід втратила сенс. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловила керівник Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За її словами, розкол виборців по лінії Захід-Схід було подолано в 2014 році, коли Петро Порошенко переміг у всіх регіонах, в тому числі східних, хоча жителі підконтрольних східних територій в масі своїй не пішли на вибори. У той же час вона підкреслила, що є кандидати, яких і зараз підтримують у певних регіонах.

"Наприклад, Бойко - це південь і схід, Вілкул, Мураєв - схід. Гриценко і Садовий - захід і центр і т. д. Тимошенко має підтримку у всіх регіонах, Зеленський - теж, Порошенко - майже у всіх, крім сходу. Тобто, якщо дивитися на лідерів, то розколу вже немає. І експлуатація протистояння між заходом і сходом втратила сенс. Раніше вона проходила по зовнішньополітичній лінії: нам треба йти на захід або навпаки - зближуватися з РФ. Це більше неактуально, швидше експлуатується тема "миру", - додала Бекешкіна.

Нагадаємо, раніше Бекешкіна спрогнозувала явку на виборах президента України на рівні 2014 року. Зазначимо, тоді явка виборців склала близько 60%.

Раніше також стало відомо, що довіра українців до соцопитувань впала до рівня початку 2000-х.