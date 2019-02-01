ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бекешкіна: протистояння Заходу зі Сходом на виборах втратило сенс

Новини » Вибори 2019    01.02.2019 - 11:23
Бекешкіна: протистояння Заходу зі Сходом на виборах втратило сенс
Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Бекешкіна вважає, що перемога Порошенка в 2014 подолала розкол по лінії Захід-Схід

Раніше популярна на виборах політтехнологічна схема поділу України по лінії Захід-Схід втратила сенс. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловила керівник Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За її словами, розкол виборців по лінії Захід-Схід було подолано в 2014 році, коли Петро Порошенко переміг у всіх регіонах, в тому числі східних, хоча жителі підконтрольних східних територій в масі своїй не пішли на вибори. У той же час вона підкреслила, що є кандидати, яких і зараз підтримують у певних регіонах.

"Наприклад, Бойко - це південь і схід, Вілкул, Мураєв - схід. Гриценко і Садовий - захід і центр і т. д. Тимошенко має підтримку у всіх регіонах, Зеленський - теж, Порошенко - майже у всіх, крім сходу. Тобто, якщо дивитися на лідерів, то розколу вже немає. І експлуатація протистояння між заходом і сходом втратила сенс. Раніше вона проходила по зовнішньополітичній лінії: нам треба йти на захід або навпаки - зближуватися з РФ. Це більше неактуально, швидше експлуатується тема "миру", - додала Бекешкіна.

Нагадаємо, раніше Бекешкіна спрогнозувала явку на виборах президента України на рівні 2014 року. Зазначимо, тоді явка виборців склала близько 60%.

Раніше також стало відомо, що довіра українців до соцопитувань впала до рівня початку 2000-х.

 

Бекешкіна пояснила зростання рейтингу Зеленського
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыизбирателиЗападвосток Украины
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся