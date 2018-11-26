Держприкордонслужба пропонує обмежити в'їзд росіянам

Для громадян України в пунктах пропуску обмежень не буде
Після захоплення українських кораблів в Азовському морі голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал на Раді національної безпеки і оборони (РНБО) запропонував обмежити деяким росіянам в'їзд на територію країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "112 Україна".
Повідомляється, що у зв'язку із захопленням українських кораблів в Азовському морі прикордонники переходять на посилений режим охорони кордону і оборони. У той же час для громадян України в пунктах пропуску жодних обмежень не буде.
"Пропоную для деяких громадян РФ все-таки обмежити в'їзд на територію України", - заявив Цигикал.
Також повідомляється, що президент України Петро Порошенко додав, що готовий підтримати цю ініціативу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України приведено в повну бойову готовність у зв'язку з інцидентом в Азовському морі.
На екстреному засіданні Ради національної безпеки і оборони прийнято рішення про введення воєнного стану в Україні. Дане рішення має затвердити Верховна рада.