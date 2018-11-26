ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Держприкордонслужба пропонує обмежити в'їзд росіянам

Новини » Політика    26.11.2018 - 08:23
Держприкордонслужба пропонує обмежити в'їзд росіянам
Фото: Петро Цигикал (mvs.gov.ua)

Для громадян України в пунктах пропуску обмежень не буде

Після захоплення українських кораблів в Азовському морі голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал на Раді національної безпеки і оборони (РНБО) запропонував обмежити деяким росіянам в'їзд на територію країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "112 Україна".

Повідомляється, що у зв'язку із захопленням українських кораблів в Азовському морі прикордонники переходять на посилений режим охорони кордону і оборони. У той же час для громадян України в пунктах пропуску жодних обмежень не буде.

"Пропоную для деяких громадян РФ все-таки обмежити в'їзд на територію України", - заявив Цигикал.

Також повідомляється, що президент України Петро Порошенко додав, що готовий підтримати цю ініціативу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України приведено в повну бойову готовність у зв'язку з інцидентом в Азовському морі.

На екстреному засіданні Ради національної безпеки і оборони прийнято рішення про введення воєнного стану в Україні. Дане рішення має затвердити Верховна рада.

 

Естонія закликає до негайного звільнення кораблів ВМС України Польща засудила агресію РФ в Азовському морі
Новини України Государственная пограничная службаРосійська ФедераціяАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся