Держприкордонслужба пропонує обмежити в'їзд росіянам

Фото: Петро Цигикал (mvs.gov.ua)

Для громадян України в пунктах пропуску обмежень не буде

Після захоплення українських кораблів в Азовському морі голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал на Раді національної безпеки і оборони (РНБО) запропонував обмежити деяким росіянам в'їзд на територію країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "112 Україна".

Повідомляється, що у зв'язку із захопленням українських кораблів в Азовському морі прикордонники переходять на посилений режим охорони кордону і оборони. У той же час для громадян України в пунктах пропуску жодних обмежень не буде.

"Пропоную для деяких громадян РФ все-таки обмежити в'їзд на територію України", - заявив Цигикал.

Також повідомляється, що президент України Петро Порошенко додав, що готовий підтримати цю ініціативу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України приведено в повну бойову готовність у зв'язку з інцидентом в Азовському морі.

На екстреному засіданні Ради національної безпеки і оборони прийнято рішення про введення воєнного стану в Україні. Дане рішення має затвердити Верховна рада.