Порошенко анонсував проведення надзвичайного засідання ВРУ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко наголосив, що військовий стан не означає наступальні дії

Президент України Петро Порошенко анонсував проведення надзвичайного засідання Верховної ради України. Про це Порошенко заявив на засіданні, передає РБК-Україна.

"Я звертаюся до вас, шановні ветерани, бути готовими. Закликаю нардепів завтра прибути в Киів на надзвичайне засідання ВРУ для того, щоб ми провели в закритому режимі обговорення проекту рішення", - сказав Порошенко.

Також Порошенко закликав народних депутатів прибути в Київ на надзвичайне засідання для того, щоб у закритому режимі оговорити проект рішення й негайно його ухвалити.

"Запровадження воєнного стану не означає, що Україна проводитиме наступальні дії. Україна буде проводити дії щодо оборони своєї території. Це не означає зміни положення на фронтовій лінії Донецької та Луганської областей. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведено роботу з резервом першої черги. Рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав громадян", - додав Порошенко.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 25 листопада, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.